Ministério da Saúde intensifica vacinação escolar e planeja reduzir espera por especialistas

Exclusivo: ministro Padilha destaca esforço do governo para reduzir espera por médicos especialistas

O Ministério da Saúde do Brasil atingiu a marca de 1 milhão de doses aplicadas em crianças e adolescentes nas escolas no primeiro semestre. O ministro Alexandre Padilha destacou o empenho em reduzir o tempo de espera para consultas com médicos especialistas.

Uma das ações inclui a criação de um painel nacional para monitorar esses tempos de espera. Estados, municípios e instituições de saúde devem fornecer dados para esse sistema, permitindo identificar locais com maior demanda e direcionar recursos adequadamente. A integração entre serviços públicos e privados é parte dessa iniciativa para melhorar o atendimento à população.

Assista ao vídeo - Exclusivo: ministro Padilha destaca esforço do governo para reduzir espera por médicos especialistas

