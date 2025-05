Ministra Marina Silva abandona sessão no Senado após ofensas Ministra do Meio Ambiente se retira após sentir-se desrespeitada por senador JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h33 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h33 ) twitter

Ministra Marina Silva abandona reunião no Senado após bate-boca acalorado

Durante uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, interrompeu sua participação após um desentendimento com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. A reunião tinha como pauta principal a criação de unidades de conservação marítimas no Amapá.

Os debates também incluíram a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e o projeto de licenciamento ambiental. O clima esquentou quando a ministra se sentiu ofendida por comentários do senador, que em outra ocasião já havia feito uma declaração polêmica sobre ela.

Após o incidente, Marina Silva conversou com o presidente Lula, que expressou apoio à sua decisão de deixar a reunião. Nas redes sociais, o senador afirmou que respeita as mulheres, mas criticou a postura da ministra durante o encontro.

