MPF denuncia mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips Três anos após o crime no Vale do Javari, denúncia é apresentada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h49 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h49 )

MPF denuncia mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

O Ministério Público Federal denunciou Ruben Dario Villar, conhecido como Colômbia, como o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O caso ocorreu no Vale do Javari, Amazonas, completando três anos hoje (5). Villar está preso preventivamente desde dezembro de 2022. Além dele, outras oito pessoas foram denunciadas por envolvimento nas mortes. Até agora, ninguém foi condenado.

