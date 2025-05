Neymar pode retornar aos gramados em jogo contra o CRB Atleta está próximo de reforçar o Santos após lesão na coxa esquerda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h05 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h05 ) twitter

Volta de Neymar aos campos pode acontecer na partida contra o CRB

Neymar está prestes a voltar a atuar pelo Santos após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos campos por mais de um mês. O jogador participou de um treino com os atletas que não atuaram na partida contra o Corinthians.

A expectativa é que Neymar participe pelo menos do segundo tempo do confronto contra o CRB, que acontecerá na quinta-feira (22) pela Copa do Brasil. O jogador havia se machucado na quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

