Neymar renova visto americano em meio a especulações sobre futuro no Santos Craque não participou dos treinos e está suspenso para o próximo jogo contra o Fortaleza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h46 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h46 )

Santos retoma os treinos com mistério sobre permanência de Neymar no clube

O Santos retomou seus treinos após uma pausa de três dias, mas Neymar esteve ausente do centro de treinamento Rei Pelé. O jogador viajou ao consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro para renovar seu visto americano, intensificando rumores sobre sua possível saída do clube. Com o contrato vigente até o final de junho, ainda não há acordo para renovação.

Neymar declarou que decidirá sobre sua continuidade no Santos apenas após o dia 12 de junho, data marcada para a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Enquanto isso, ele ficará de fora do confronto contra o Fortaleza na próxima semana devido à suspensão por expulsão no jogo contra o Botafogo.

A RECORD transmitirá exclusivamente o próximo jogo do Santos contra o Fortaleza em televisão aberta. A ausência de Neymar levanta questões sobre a adaptação do time sem ele e a possibilidade de utilizar recursos de uma eventual transferência para fortalecer o elenco com novos jogadores.

