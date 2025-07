Neymar retorna ao Campeonato Brasileiro contra o Mirassol neste sábado (19) O craque santista encara o Mirassol no estádio Maião com transmissão ao vivo pela RECORD JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h49 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h49 ) twitter

Com Neymar em campo, Santos enfrenta o Mirassol neste sábado (19) no interior paulista

Neste sábado (19), Santos enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro no estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião. Neymar volta aos gramados após uma atuação decisiva contra o Flamengo. Esta será apenas a segunda vez que ele enfrenta o Mirassol; na primeira, não marcou gols.

A expectativa é alta para ver Neymar em ação novamente, com quase todos os ingressos vendidos para o confronto. O jogo será transmitido pela RECORD, começando às 18 horas. Os jogadores do Mirassol estarão atentos ao desempenho do craque santista, que busca manter seu bom momento e atrair a atenção da seleção brasileira.

