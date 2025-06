Nova frente fria trará temporais ao Sul do Brasil Frio menos intenso no Sudeste; chuvas persistem nos extremos do país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 23h59 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h59 ) twitter

Previsão do tempo: frio pode dar trégua, mas chuva persiste nos extremos do Brasil

A partir do início da próxima semana, uma nova frente fria deve atingir o Brasil, marcando a segunda onda de frio do ano. Embora não tão intensa quanto a anterior, a queda nas temperaturas será perceptível em regiões do Sudeste, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Na capital paulista, o tempo permanece aberto nesta quinta-feira, com temperaturas chegando a 28 graus. Em Salvador, há previsão de chuva a qualquer momento, enquanto Palmas terá tempo firme e ensolarado, com máximas de 34 graus. Hoje, chuvas intensas foram registradas no Nordeste.

Amanhã, a nova frente fria deverá provocar temporais nos estados do Sul, com riscos de ventania, raios e granizo, especialmente entre o interior do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. A umidade vinda do oceano contribui para instabilidades no litoral do Nordeste. Em Curitiba, as temperaturas devem atingir 23 graus, enquanto Belo Horizonte chega a 28 graus, Terezina 33 graus, e Cuiabá e Porto Velho 32 graus.

Dora, de Tijucas (SC), deve se preparar para dias instáveis com alerta de temporais na quinta-feira. Rui, de Maxaranguape, (RN) também deve estar atento à possibilidade de chuva forte nesta quinta.

