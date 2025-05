Operação nacional prende mais de 50 pessoas por crimes sexuais contra menores Polícia Federal e estaduais executam mandados em todo o Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h14 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h14 ) twitter

PF prende ao menos 56 pessoas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil

A Polícia Federal prendeu pelo menos 56 pessoas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na internet em uma operação nacional que envolveu todas as regiões do Brasil. Foram cumpridos quase 130 mandados de busca e apreensão, além de nove mandados de prisão preventiva. Em São Paulo, quatro homens foram presos em flagrante com dispositivos eletrônicos contendo imagens pornográficas de menores. Um dos suspeitos, de 38 anos, também é acusado de violência sexual contra sua sobrinha de apenas 11 anos. No interior paulista, outro homem foi detido por vender materiais pornográficos pela internet.

No Rio de Janeiro, a Polícia Civil apreendeu cinco adolescentes envolvidos em forçar menores a se automutilar e participar de atos violentos transmitidos ao vivo nas plataformas digitais.

