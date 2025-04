Operação no Rio resulta em morte de chefe do tráfico e quatro suspeitos Ação buscava capturar envolvidos na morte de policial civil João Pedro Marquini JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 23h44 (Atualizado em 15/04/2025 - 23h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação em comunidade do Rio mata chefe do tráfico e outros quatro suspeitos

Durante uma operação na Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio de Janeiro, cinco suspeitos foram mortos, incluindo Vinicius Kleber Di Carlantonio, conhecido como Cheio de Ódio e apontado como chefe do tráfico local. A ação visava capturar os responsáveis pela morte do policial civil João Pedro Marquini, assassinado ao tentar proteger sua esposa, a juíza Tula Mello, durante um assalto.

O confronto ocorreu entre os bairros de Copacabana e Botafogo e contou com apoio aéreo de um helicóptero da Polícia Civil. A operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra Antônio Augusto D’Angelo e Walace Andrade de Oliveira, acusados de participação no homicídio de Marquini. No entanto, ambos não foram localizados durante a ação.

Assista em vídeo - Operação em comunidade do Rio mata chefe do tráfico e outros quatro suspeitos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!