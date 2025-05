Operação policial no Rio de Janeiro apoia investigações em São Paulo Comando Vermelho tem atividades monitoradas no estado paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia de SP monitora a presença do Comando Vermelho no estado

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro pode auxiliar as investigações da polícia de São Paulo sobre a presença do Comando Vermelho no estado. A facção carioca estaria atuando no interior paulista, aproveitando-se de áreas onde o domínio do PCC foi reduzido. Três empresários e um taxista foram presos preventivamente, suspeitos de integrar um esquema de tráfico de armas e lavagem de dinheiro.

As cidades de Guarulhos, Americana e Araras, além da capital paulista, foram alvos da operação. Entre os detidos está Eduardo Bazzana, proprietário de um clube de tiro e loja de armas, que, segundo a investigação, pode ter utilizado seus negócios para enviar armamento ao Rio de Janeiro. Adriano Cesar Camargo, dono de uma loja de carros, e Sidney Emerson da Silva, taxista, também foram presos. A defesa de Emerson afirma que ele provará sua inocência. Josias Bezerra Menezes, conhecido como “Senhor das Armas”, permanece foragido e é apontado como um elo central entre os criminosos dos dois estados.

Assista em vídeo - Polícia de SP monitora a presença do Comando Vermelho no estado

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!