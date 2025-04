Parentes do jogador Jackson Rodríguez são resgatados após sequestro no Equador Polícia encontra cativeiro na periferia de Guaiaquil; resgate não foi pago JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h29 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h29 ) twitter

Polícia encontra o cativeiro dos parentes do jogador Jackson Rodriguez, do Emelec do Equador

A polícia do Equador localizou o cativeiro onde estavam a esposa e o filho do jogador Jackson Rodríguez, do Emelec. O resgate ocorreu na periferia de Guaiaquil, mais de um dia após o sequestro. Durante a invasão dos criminosos à residência da família, o jogador conseguiu se esconder.

Os criminosos não receberam pagamento pelo resgate antes de o local ser encontrado. As autoridades ainda trabalham para identificar os responsáveis pelo sequestro.

