Parlamentares revisam vetos presidenciais em sessão conjunta no Congresso Decisões incluem manutenção e derrubada de vetos sobre currículos do Enem e hidrelétricas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 01h03 (Atualizado em 18/06/2025 - 01h03 )

Parlamentares analisam vetos de Lula às medidas definidas pelo Congresso

Deputados e senadores se reuniram para revisar vetos presidenciais durante uma sessão conjunta no Congresso Nacional. Entre as decisões, foi mantido o veto que impede a inclusão de conteúdos opcionais no currículo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por outro lado, foi derrubado o veto à contratação compulsória de pequenas centrais hidrelétricas, mesmo sem demanda. Outro veto rejeitado foi aquele que impedia o pagamento de indenizações e pensões vitalícias às vítimas do Zika Vírus.

Das pautas discutidas, pelo menos 20 vetos foram adiados devido à falta de consenso entre líderes e governo, incluindo o reconhecimento do diabetes tipo 1 como deficiência. Diante disso, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, anunciou uma nova sessão antes do recesso parlamentar para resolver essas pendências. Ele afirmou que submeterá os vetos à votação mesmo sem acordos prévios para garantir progresso nas deliberações.

Outro ponto importante da reunião foi a aprovação de um projeto que altera o uso das emendas parlamentares, permitindo que seus recursos sejam utilizados para pagar salários de profissionais da saúde. Durante as discussões, mães de crianças afetadas pelo Zika Vírus estiveram presentes no Plenário.

