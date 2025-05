Paulo Cupertino enfrenta novo julgamento em São Paulo por triplo homicídio Acusado de matar Rafael Miguel e seus pais, Cupertino é julgado novamente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h14 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h14 ) twitter

Paulo Cupertino volta a ser julgado em SP pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele

Paulo Cupertino está sendo julgado novamente em São Paulo, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais em junho de 2019. O julgamento ocorre no Fórum Criminal da Barra Funda e começou às 11 horas da manhã, sem permissão para imagens do plenário.

O júri é composto por sete pessoas, sendo três mulheres e quatro homens. A filha de Cupertino, Isabela, depôs confirmando que seu pai cometeu os crimes devido a não aceitação do namoro dela com Rafael. Ela relatou episódios de violência doméstica presenciados. Vanessa Tibcherani, ex-esposa de Cupertino, também prestou depoimento, mencionando agressões e confirmando que Cupertino estava armado no dia dos homicídios.

Este é o segundo julgamento de Cupertino; o anterior foi cancelado após ele destituir seus advogados. O empresário ficou foragido por quase três anos antes de ser preso em Guarulhos. Ele nega as acusações. O julgamento deve ser concluído no dia seguinte.

