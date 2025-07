PGR pede condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe Ex-presidente é acusado de liderar grupo criminoso que não aceitou resultado eleitoral JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 00h01 (Atualizado em 16/07/2025 - 00h01 ) twitter

PGR pede condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado

A Procuradoria Geral da República (PGR) solicitou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. Além dele, sete outras pessoas, incluindo generais e ex-ministros, também foram acusadas. A PGR afirma que Bolsonaro liderava a organização criminosa responsável por atos críticos contra a democracia.

Os crimes atribuídos ao grupo incluem organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, com penas que podem chegar a até 43 anos de prisão. Entre os acusados estão Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; e Paulo Sérgio Nogueira, ex-líder do Exército.

O documento da PGR detalha que a tentativa de golpe não se concretizou devido à falta de apoio das Forças Armadas. O julgamento está previsto para ocorrer entre o final de agosto e início de setembro. Em resposta às acusações, Bolsonaro negou envolvimento e classificou as alegações como infundadas.

