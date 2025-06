Pix automático será lançado em junho com menos burocracia Sistema permite pagamentos recorrentes diários sem custo adicional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h35 ) twitter

JR Dinheiro: Entenda a diferença do novo Pix automático para o débito automático

A partir de 16 de junho, o Pix automático estará disponível, oferecendo uma alternativa mais simples e menos burocrática ao débito automático tradicional. Este novo sistema permitirá que consumidores paguem contas recorrentes como água, luz, telefone e internet em qualquer banco e dia da semana, sem a necessidade de convênios específicos entre prestadores de serviço e bancos.

O Banco Central gerenciará a infraestrutura do sistema, reduzindo custos de cobrança e beneficiando especialmente pequenas empresas. O serviço será gratuito para os usuários e processará pagamentos diretamente na conta das prestadoras de serviço, incluindo fins de semana e feriados.

Os consumidores devem estar atentos à autenticidade das mensagens sobre o Pix automático para evitar fraudes. Mensagens suspeitas devem ser verificadas por meio dos canais oficiais das empresas. Além das contas mensais, pagamentos anuais também podem ser programados pelo sistema.

Usuários com cheque especial devem monitorar seus extratos bancários para evitar juros indesejados caso não haja saldo suficiente no momento do débito.

