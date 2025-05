Polícia desmantela central clandestina de mensagens falsas em São Paulo Operação apreende equipamentos que enviavam milhares de links fraudulentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 21h39 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia desmonta central clandestina que disparava 50 mil mensagens por hora com links falsos

A polícia desmantelou uma central clandestina em um apartamento em São Paulo, equipada para enviar 50 mil mensagens falsas por hora. Os criminosos usavam antenas e transmissores que interferiam no sinal de celulares em um raio de dois quilômetros, atraindo vítimas para golpes financeiros ao clicar nos links enviados.

Durante a operação, os policiais encontraram o local vazio, mas com o equipamento funcionando. O sistema substituía as antenas de telefonia locais para disparar as mensagens. Um policial recebeu quase 100 mensagens fraudulentas no momento da entrada no apartamento.

A investigação começou após denúncias de interrupções no sinal de celular, afetando principalmente comerciantes que enfrentavam dificuldades em processar pagamentos eletrônicos. A Anatel colaborou com a polícia, confirmando que os equipamentos eram contrabandeados e ilegais, com penalidades previstas de detenção e multa para os responsáveis.

Assista em vídeo - Polícia desmonta central clandestina que disparava 50 mil mensagens por hora com links falsos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!