Polícia desmantela esquema de legalização de carros roubados

Polícia descobre esquema de legalização de veículos roubados

Uma operação policial resultou na prisão de 17 integrantes de uma organização criminosa que invadia contas de serviços de trânsito no portal do governo para legalizar veículos roubados. A ação ocorreu no Rio Grande do Sul, onde os suspeitos, incluindo familiares do líder da quadrilha, foram detidos. Sete dos envolvidos já se encontravam presos.

A quadrilha atuava em três estados e era comandada de dentro de um presídio gaúcho. O líder, condenado a mais de 70 anos, coordenava o esquema que contava com a participação de um grupo em Santa Catarina responsável pela movimentação financeira. O esquema envolvia o roubo de carros, clonagem de veículos, lavagem de dinheiro e invasão de contas de motoristas no portal governamental.

No Rio de Janeiro, um estudante de tecnologia foi preso por alterar documentos no sistema do Detran, regularizando os veículos roubados. A investigação já identificou quatro vítimas e segue analisando materiais apreendidos, como celulares e computadores. As transações fraudulentas geraram um prejuízo estimado em R$400 mil às vítimas. O governo ainda não se pronunciou sobre a invasão ao sistema.

