Polícia Federal desmantela esquema de fraude no INSS no Rio de Janeiro Operação apreende documentos e dinheiro; grupo desviou R$ 1,6 milhão 17/07/2025 - 20h20

A Polícia Federal conduziu uma operação no Rio de Janeiro para desarticular uma organização criminosa que fraudava o INSS. Em apenas seis meses, o grupo desviou mais de R$ 1,6 milhão. A operação cumpriu oito mandados de busca e apreensão em cidades como Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, São Gonçalo e na capital do estado.

Durante a ação, foram apreendidos documentos, dinheiro e armas nas residências dos suspeitos; no entanto, não houve prisões. As investigações revelaram que o esquema envolvia gerentes de banco e servidores do INSS que manipulavam documentos para acessar benefícios destinados a pessoas de baixa renda.

O foco das fraudes era o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que oferece um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos. A atuação do grupo afetou diretamente aqueles que necessitam desse benefício essencial.

