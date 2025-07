Polícia investiga morte de empresário em Interlagos Segurança do evento ocultou nomes de prestadores na lista entregue à polícia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h31 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h31 ) twitter

Polícia tenta identificar assassino de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos em SP

A Polícia Civil está investigando a morte do empresário Adalberto Junior, encontrado morto no Autódromo de Interlagos, São Paulo, no final de maio. A empresa de segurança do evento é suspeita de omitir nomes na lista de prestadores de serviço entregue à polícia. Quatro pessoas estão sob investigação.

A operação incluiu buscas em cinco locais, como a sede da empresa de segurança e as residências dos suspeitos que trabalharam no evento de motociclismo. Foram apreendidos cinco notebooks, sete celulares e munições pertencentes a um dos investigados. Este indivíduo, chefe de segurança com antecedentes criminais e praticante de jiu-jitsu, foi preso e liberado após pagar fiança. Ele não compareceu ao trabalho no dia seguinte ao desaparecimento do empresário.

Adalberto Junior desapareceu em 30 de maio e seu corpo foi encontrado quatro dias depois em uma área em obras no autódromo. A principal hipótese é que ele tenha sido morto após entrar em uma área proibida e ter um desentendimento com seguranças.

Assista ao vídeo - Polícia tenta identificar assassino de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos em SP

