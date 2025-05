Polícia investiga morte de homem que ficou preso entre as portas do metrô em SP Passageiro ficou preso entre portas na estação Campo Limpo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h53 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h53 ) twitter

Polícia investiga morte de homem que ficou preso entre as portas do metrô em SP

Na manhã desta terça-feira (06), um homem morreu após ficar preso entre as portas do trem e da plataforma na estação Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. A polícia investiga as circunstâncias do acidente ocorrido por volta das 8 horas.

A concessionária responsável pela operação informou que o passageiro teria ignorado os sinais visuais e sonoros indicando o fechamento das portas. Um passageiro relatou sua perplexidade com o ocorrido, afirmando não entender como isso aconteceu. Após o acidente, o homem foi arrastado pelo trem, resultando em sua morte. A empresa está colaborando com as autoridades para esclarecer as causas do incidente.

