Prefeitura do RJ derruba imóveis de luxo do Comando Vermelho na Rocinha

A prefeitura do Rio de Janeiro demoliu imóveis de luxo no alto do Morro da Rocinha, que serviam como abrigo para chefes do Comando Vermelho. Os três prédios, com alturas entre dois e sete andares, foram construídos irregularmente pelo tráfico de drogas na maior comunidade da zona sul do Rio. Avaliados em cerca de R$ 6 milhões, os imóveis foram derrubados em cumprimento a uma decisão judicial devido à falta de autorização para construção e ao risco de desabamento.

A operação contou com o apoio do Ministério Público e da Polícia Civil do Ceará, que investigaram o uso dos prédios por traficantes cearenses ligados ao Comando Vermelho. Em maio deste ano, mandados de prisão e busca foram realizados no Rio, levando cerca de 400 criminosos a fugirem pela vegetação local. Durante a demolição, agentes descobriram uma passagem secreta usada pelos traficantes para escapar das autoridades.

