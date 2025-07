Presidente Lula convoca ministros do União Brasil para reunião em Brasília Encontro fora da agenda levanta rumores de mudanças ministeriais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h38 ) twitter

Lula convoca ministros do União Brasil para reunião e levanta rumores de trocas em ministérios

O presidente Lula convocou três ministros do União Brasil para uma reunião inesperada no final da tarde em Brasília. Participaram Celso Sabino, Waldez Góes e Juscelino Filho. A reunião gerou especulações sobre possíveis trocas nos ministérios, mas ainda não há confirmação oficial sobre o motivo do encontro.

