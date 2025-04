Previsão de chuvas intensas no Centro-Oeste e Sudeste Calor e umidade seguem formando nuvens de chuva em várias regiões do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h02 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h02 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (10) em todo o país

Chuvas fortes são esperadas nos próximos dias no Centro-Oeste, com previsão de pancadas acompanhadas de raios em Brasília e Palmas. As condições atmosféricas, marcadas por calor e umidade, continuam favorecendo a formação de nuvens de chuva em diversas partes do Brasil.

Na capital paulista, há risco de chuvas intensas à tarde. Na quarta-feira, as chuvas mais pesadas foram registradas no Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Para quinta-feira, há previsão de aumento da intensidade das chuvas no Sudeste, especialmente entre o Rio de Janeiro, a Zona da Mata mineira e o sul do Espírito Santo.

As temperaturas devem variar em várias capitais do país: Porto Alegre pode atingir até 26°C; Belo Horizonte e Campo Grande até 28°C; Teresina e Porto Velho podem chegar a máximas de 32°C. Em Paraíso do Tocantins, espera-se sol seguido de chuvas fortes à tarde, com máxima de 30°C. Em Franca, interior de São Paulo, o sol aparecerá entre nuvens com possibilidade de chuvas fortes à tarde e temperaturas até 27°C.

Os interessados em saber a previsão para suas localidades podem interagir nas redes sociais com a hashtag específica destinada ao quadro de previsão do tempo da RECORD.

