Rio: aterro sanitário ilegal estaria sendo usado por traficantes para expandir territórios

No Rio de Janeiro, um aterro sanitário ilegal estaria sendo usado por traficantes para expandir territórios e lucrar com a cobrança de taxas de empresas de descarte de lixo. A movimentação de caminhões no conjunto de comunidades do Caju, na zona norte, passou a ser monitorada por técnicos do Instituto Estadual do Ambiente há seis meses. Nesta quarta-feira (9), a polícia a cumpriu 14 mandados de busca e apreensão na comunidade e em endereços de empresas suspeitas de descartar ilegalmente resíduos no local. De acordo com a investigação, os criminosos passaram a cobrar taxas das empresas para permitir o descarte numa área de mangue ao lado da comunidade. O aterro ilegal contaminou o lençol freático e retirou a vegetação que fica às margens da baía de Guanabara. Um prejuízo ambiental estimado em quase R$ 5 milhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!