Previsão do tempo para junho indica chuvas intensas no Sul e Sudeste Frentes frias devem elevar níveis de precipitação em algumas regiões do Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h26 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h26 )

Confira a previsão do tempo desta terça (3)

O mês de junho traz a expectativa de chuvas intensas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, especialmente entre o Paraná e Santa Catarina, devido à passagem de frentes frias. No interior de São Paulo, as pancadas de chuva devem ganhar força, enquanto no norte do país, a tendência é de diminuição das chuvas ao longo do mês.

As temperaturas devem variar consideravelmente entre as regiões. No Centro Norte, espera-se que os dias sejam mais quentes do que o habitual. Já no Sul e Centro Oeste, a chegada de massas de ar polar pode provocar quedas de temperatura, com possibilidade de geada. Em Porto Alegre, a previsão é de muitas nuvens e chuva à noite, com máxima de 21 graus.

Em outras capitais, como São Paulo e Salvador, o tempo deve permanecer instável, com chuvas esperadas a qualquer momento do dia. As temperaturas máximas devem atingir 22 graus em São Paulo e 28 graus em Salvador. Enquanto isso, a previsão para Porto Velho é de calor, com temperaturas chegando a 32 graus.

No litoral do Nordeste, os ventos úmidos vindos do oceano devem espalhar nuvens de chuva, enquanto no interior da região Sul, instabilidades são esperadas devido à combinação de ventos em níveis mais altos da atmosfera com umidade vinda do Norte do país.

