Previsão do tempo para terça-feira (29) indica ressaca e possibilidade de neve

Veja a previsão do tempo para esta terça (29)

Nesta segunda-feira (28), chuvas intensas foram registradas no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. A Marinha emitiu um alerta de ressaca para o litoral das regiões Sul e Sudeste até o final da semana. No Rio de Janeiro, a previsão é de chuva a qualquer momento, enquanto Porto Alegre e São Paulo terão tempo seco e ensolarado.

Para terça-feira (29), uma frente fria deve trazer chuvas para o Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e Espírito Santo. No Sul, uma massa de ar frio e seco manterá o tempo estável com temperaturas baixas. Há possibilidade de geada nas primeiras horas do dia em áreas do interior gaúcho e centro-sul paranaense; neve pode ocorrer nas regiões mais altas da Serra Catarinense.

As temperaturas variam pelo país: Florianópolis pode chegar a 22 graus; Belo Horizonte tem máxima prevista de 26 graus; Campo Grande deve registrar 21 graus; Natal alcança 27 graus; Manaus pode chegar a até 34 graus. Em Caldas Novas (GO), o tempo será estável com umidade crítica à tarde e temperaturas entre 28 e 31 graus. Patos de Minas (MG) terá sol e calor com máximas de até 28 graus.

Assista ao vídeo - Veja a previsão do tempo para esta terça (29)

