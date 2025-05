Primeira onda de frio do ano atinge Sul, Sudeste e Centro-Oeste Expectativa é de queda acentuada nas temperaturas e chance de neve no fim de semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h25 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h25 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta terça (27)

Nesta semana, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil devem enfrentar uma significativa queda nas temperaturas devido à chegada da primeira massa de ar frio continental do ano. Há previsão de neve nas serras gaúcha e catarinense, enquanto geadas podem ocorrer em locais como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, com temperaturas próximas de zero grau.

Na manhã desta terça-feira (27), Porto Alegre enfrentará chuva contínua com temperaturas máximas de apenas 22 graus. São Paulo e Campo Grande terão sol e tempo seco, com máximas entre 28 e 30 graus. No dia anterior, volumes expressivos de chuva foram observados no Rio Grande do Sul e no Maranhão.

Previsões apontam que na noite de terça-feira (27), uma frente fria continental deve atingir o Rio Grande do Sul à noite, trazendo chuva e temporais, especialmente no interior de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem variar em outras cidades também; Florianópolis pode alcançar até 26 graus, Brasília até 31 graus, Rio de Janeiro até 31 graus também, Salvador até 28 graus e Rio Branco até 30 graus.

No Espírito Santo, a previsão para Vila Velha é de sol com pancadas rápidas de chuva até quarta-feira (29), enquanto Manaus no Amazonas terá pancadas de chuva ao longo da semana com máximas de até 32 graus.

Confira a previsão do tempo para esta terça (27)

