Riscos do uso excessivo de melatonina para melhorar o sono Especialistas alertam para efeitos colaterais do suplemento sem prescrição médica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/04/2025 - 01h53 (Atualizado em 19/04/2025 - 01h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Usada para dormir melhor, melatonina pode ter efeitos perigosos se consumida em excesso

A melatonina é amplamente utilizada para melhorar a qualidade do sono, mas seu consumo em excesso pode representar riscos à saúde. Médicos alertam que, apesar de ser vendida sem receita, a melatonina deve ser usada com orientação médica devido aos possíveis efeitos colaterais, como obstipação intestinal.

No Brasil, distúrbios do sono afetam cerca de 72% da população. A experiência de Daniela ilustra como a melatonina pode ajudar a dormir melhor. No entanto, especialistas enfatizam que a automedicação sem supervisão médica pode gerar efeitos adversos indesejados.

Fatores como consumo excessivo de álcool e cafeína podem reduzir a produção natural do hormônio pelo organismo. Desde a pandemia, houve um aumento significativo nas buscas sobre melatonina na internet brasileira. Apesar disso, é crucial associar suplementos a hábitos saudáveis para garantir um sono reparador.

Assista em vídeo - Usada para dormir melhor, melatonina pode ter efeitos perigosos se consumida em excesso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!