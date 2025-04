Indiciado pela PF, Bruno Henrique é aplaudido pela torcida do Flamengo no Maracanã

Dois dias depois de ser indiciado pela Polícia Federal por fraude esportiva e estelionato, o jogador Bruno Henrique foi aplaudido pela torcida do Flamengo, no Maracanã. A investigação suspeita que o atleta teria apagado mensagens do celular para eliminar evidências. Bruno começou a partida no banco de reservas, mas quando entrou em campo, aos 34 minutos do segundo tempo, foi ovacionado pelos torcedores.



