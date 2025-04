Polícia de Goiás encontra 500 kg de cocaína em caminhão e faz a maior apreensão do ano no estado

A polícia de Goiás fez, nesta sexta-feira (18), a maior apreensão de cocaína do ano. 500 quilos da droga foram apreendidos dentro de um caminhão. Segundo a investigação da Polícia Federal, a carga veio em uma aeronave de pequeno porte que pousou em uma pista de aviões agrícolas em São Luiz do Norte. Quando os policiais chegaram, a aeronave já tinha decolado novamente. A cocaína então foi escondida em um caminhão que estava carregado com fardos de arroz. A polícia interceptou o veículo e quatro homens foram presos: o motorista do caminhão e os três que desembarcaram a droga do avião. Eles foram ouvidos pela polícia, mas ficaram em silêncio.



