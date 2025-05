Robert Francis Prevost é eleito Papa Leão 14 Primeiro Papa norte-americano enfrenta acusações de acobertamento de abusos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h09 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h09 ) twitter

Eleito novo papa, norte-americano Francis Prevost será chamado de Leão 14

Robert Francis Prevost, cardeal norte-americano nascido em Chicago, foi eleito como o novo Papa e escolheu o nome de Leão 14. O conclave no Vaticano contou com a participação de 133 cardeais e durou dois dias. Prevost é o primeiro Papa dos Estados Unidos e já enfrentou acusações de acobertar abusos sexuais na Igreja Católica.

Durante seu discurso de apresentação, Prevost saudou o Peru, onde trabalhou por vários anos e foi naturalizado em 2015. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente do Peru, Dina Boluarte, enviaram felicitações ao novo Papa.

Apesar das acusações contra ele, incluindo a não abertura de investigações sobre denúncias de abuso no Peru e a acolhida de um padre acusado em Chicago, Prevost foi escolhido para liderar a Igreja Católica. A igreja no Peru nega as alegações de acobertamento.

