Roubos de canetas emagrecedoras aumentam no Brasil Crime organizado intensifica furtos de medicamentos injetáveis em farmácias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h10 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h10 ) twitter

Roubos e furtos de canetas emagrecedoras quase dobraram no último ano no Brasil

O crime organizado tem focado nos roubos de canetas emagrecedoras no Brasil, com um aumento significativo nos casos. Segundo a ANVISA, mais de 8 mil unidades foram subtraídas no último ano. Na região metropolitana de São Paulo, farmácias foram atacadas por quadrilhas especializadas, resultando em prejuízos financeiros consideráveis.

A Polícia Federal apreendeu recentemente 400 canetas no Paraná, destinadas a São Paulo. Este tipo de crime levou comerciantes a adotar medidas rigorosas de segurança, como vender sob encomenda e após pagamento antecipado.

A venda clandestina ocorre principalmente pela internet, onde produtos falsificados ou roubados são oferecidos sem prescrição médica adequada. A ANVISA agora exige receita em duas vias para controlar esse comércio ilegal e proteger a saúde pública.

Assista ao vídeo - Roubos e furtos de canetas emagrecedoras quase dobraram no último ano no Brasil

