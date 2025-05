São Paulo amplia vacinação contra gripe para população acima de seis meses Meta é vacinar 90% do público prioritário em meio ao aumento de casos respiratórios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h28 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h28 ) twitter

Cidade de SP libera a vacina da gripe para a população acima de seis meses de idade

A cidade de São Paulo ampliou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de seis meses de idade devido ao aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, registrando 735 ocorrências este ano. A meta é vacinar 90% do público prioritário, mas menos de 30% foi alcançado até agora. O movimento se repete em outras regiões como Distrito Federal e Goiânia.

A influenza A já é a principal causa de morte por síndrome respiratória em várias partes do país, segundo a Fiocruz. A vacinação é crucial para evitar complicações graves como pneumonia e insuficiência respiratória, especialmente com a chegada do frio.

