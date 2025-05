São Paulo registra manhã mais fria do ano com previsão de frio até sexta-feira (16) Madrugadas geladas persistem na capital paulista enquanto outras regiões enfrentam instabilidade climática JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h48 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h48 ) twitter

Saiba como fica a previsão do tempo para esta quinta (15)

São Paulo registrou nesta quarta-feira (14) a manhã mais fria do ano, com temperaturas entre 12 e 13 graus. As madrugadas devem permanecer frias até sexta-feira, enquanto durante a tarde os termômetros podem atingir até 27 graus. No sábado, espera-se um dia ensolarado com máxima de 28 graus.

Cidades do interior paulista como Presidente Prudente, Bauru e Votuporanga enfrentam baixa umidade do ar, com índices caindo para menos de 30% nas horas mais quentes e temperaturas chegando aos 28 graus.

No litoral da Bahia, uma frente fria combinada com ventos oceânicos deve causar temporais, deixando Salvador em alerta. Entre Natal e Recife, há previsão de chuvas intensas que podem causar transtornos. No norte do país, Amazonas, Amapá e Roraima terão um dia abafado e instável.

Capitais brasileiras também apresentam variações de temperatura: Porto Alegre e Rio de Janeiro podem registrar até 29 graus; Brasília, 26 graus; Fortaleza, 30 graus; e Porto Velho até 32 graus. Em Araçuaí, Minas Gerais, não há previsão de chuva até sábado, com máximas de 27 graus; enquanto em Cáceres, Mato Grosso, a semana termina quente e seca com máximas de 33 graus.

