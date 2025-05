Semana começa com temperaturas congelantes na Serra Catarinense São Joaquim registra um grau negativo; vegetação coberta por gelo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h26 ) twitter

Semana começa com temperaturas congelantes na serra de Santa Catarina

A semana começou com temperaturas congelantes na Serra Catarinense. Em São Joaquim, os termômetros registraram um grau negativo, resultando em uma fina camada de gelo sobre a vegetação. Este fenômeno é comum nesta época do ano, quando o frio se intensifica na região. As cidades de Urupema e Bom Jardim da Serra também registraram temperaturas abaixo de zero.

