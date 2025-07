Senadores brasileiros buscam reverter tarifas de importação nos EUA Comissão do Senado visita os EUA para discutir alíquotas de 50% sobre produtos brasileiros JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 08h52 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h52 ) twitter

EUA: secretário do Tesouro disse que país não tem pressa para negociar tarifas

Uma comitiva de senadores brasileiros está se preparando para viajar aos Estados Unidos com o objetivo de iniciar um diálogo sobre as tarifas de importação que afetam o Brasil. Atualmente, o país está sujeito a uma alíquota de 50%, tornando-se o mais impactado por essas medidas.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos declarou que não há pressa para renegociar as tarifas, priorizando a qualidade dos acordos sobre a rapidez em concluí-los. O secretário de Comércio dos EUA reforçou que o prazo estabelecido pelo governo americano marca apenas o início da cobrança das tarifas, sem definir um término para as negociações.

A iniciativa do Senado brasileiro busca abrir um canal de comunicação com as autoridades norte-americanas, apesar da postura do governo brasileiro, que considera a situação uma forma de pressão.

Assista ao vídeo - EUA: secretário do Tesouro disse que país não tem pressa para negociar tarifas

