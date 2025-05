SP registra atropelamento diário por ônibus no início do ano Distração dos motoristas e pressão por horários são as causas principais dos acidentes

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h18 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share