STF impõe tornozeleira eletrônica a Jair Bolsonaro Medidas incluem restrições de comunicação e movimentação do ex-presidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 23h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h54 )

Jair Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica por determinação do STF

O Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica após operação da Polícia Federal em sua residência em Brasília. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie, celulares e documentos. O ministro Alexandre de Moraes impôs várias restrições a Bolsonaro, incluindo a proibição de uso das redes sociais e contato com diplomatas estrangeiros ou investigados, incluindo seu filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Moraes justificou as medidas apontando riscos de fuga e envolvimento do ex-presidente em ações que atentam contra a soberania nacional. A Primeira Turma do STF confirmou a decisão. Bolsonaro criticou as medidas como excessivas e negou intenção de deixar o país.

Além disso, ele está proibido de se aproximar de embaixadas e manter contato com diplomatas estrangeiros. As ações do ex-presidente poderiam interferir em processos judiciais em andamento. Em resposta às medidas impostas, Bolsonaro declarou sentir-se humilhado e defendeu anistia para condenados por atos ocorridos em janeiro.

