STF ouve réus em suposta trama golpista envolvendo Bolsonaro Ex-presidente admite discussões sobre anulação das eleições de 2022 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 23h09 (Atualizado em 10/06/2025 - 23h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro nega trama golpista, mas admite que tentou anular o resultado das eleições por vias legais

O Supremo Tribunal Federal realizou o segundo dia de depoimentos com réus ligados ao núcleo central de uma suposta conspiração para manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. Durante o depoimento, Bolsonaro reconheceu que buscou maneiras legais para anular o resultado eleitoral, mas negou qualquer tentativa de golpe.

Bolsonaro afirmou ter discutido com assessores e comandantes militares sobre alternativas dentro da Constituição para reverter o resultado eleitoral, mas descreveu essas reuniões como informais e sem propostas concretas. Ele destacou que não havia condições para um golpe devido à falta de apoio e base sólida.

O ex-presidente se desculpou com o ministro Alexandre de Moraes por acusações feitas em uma reunião ministerial, onde afirmou que Moraes e outros ex-presidentes do TSE teriam recebido dinheiro para manipular os resultados das eleições. Ele justificou seus comentários como retóricos e não destinados a gravação.

Durante o depoimento, Bolsonaro criticou o sistema de urnas eletrônicas, mas enfatizou que nunca agiu contra a Constituição. O ministro Alexandre de Moraes contestou as críticas, afirmando que o inquérito em questão não está relacionado a falhas no sistema eleitoral.

‌



Assista ao vídeo - Bolsonaro nega trama golpista, mas admite que tentou anular o resultado das eleições por vias legais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!