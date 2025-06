Suspeito de assassinar deputada democrata e marido é preso nos EUA Vance Boelter é acusado de matar Melissa Hortman e seu esposo em Minnesota JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h23 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h23 ) twitter

Polícia prende suspeito de assassinar deputada democrata e o marido dela nos EUA

A polícia dos Estados Unidos prendeu Vance Boelter, suspeito de assassinar a deputada democrata Melissa Hortman e seu marido nos arredores de Minneapolis, Minnesota. O atirador também tentou matar o senador estadual John Hoffman e sua esposa, que sobreviveram ao ataque.

Boelter foi detido em uma fazenda próxima à sua residência. Ele teria se passado por policial para se aproximar das vítimas. Na madrugada de sábado (14), ele disparou contra o senador Hoffman e sua esposa. Cerca de uma hora depois, a deputada Hortman e seu marido foram encontrados mortos.

Segundo o FBI, antes dos crimes, Boelter visitou a casa de outros dois parlamentares sem realizar ataques. No carro do suspeito, foi encontrada uma lista com cerca de 70 endereços de políticos e defensores públicos, além de um arsenal de armas. Com treinamento militar e experiência como segurança, Boelter enfrentará acusações de homicídio e tentativa de homicídio, podendo ser condenado à prisão perpétua.

