Suspeito de facilitar ataque hacker a bancos é preso em São Paulo Funcionário de empresa de tecnologia forneceu dados a criminosos em troca de dinheiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h23 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h23 )

Polícia prende suspeito de facilitar o maior ataque hacker a bancos no Brasil

João Nazareno Roque foi detido na zona norte de São Paulo sob a acusação de auxiliar um grande ataque cibernético contra o sistema financeiro do Brasil. Ele trabalhava na C&M Software, que conecta bancos menores ao Banco Central, e teria recebido R$ 15 mil por fornecer senhas e informações sobre a empresa aos hackers.

O ataque resultou no desvio de mais de R$ 800 milhões, sendo R$ 541 milhões somente da BMP, uma das instituições atingidas. Outras cinco instituições financeiras também foram afetadas, mas seus nomes ainda não foram revelados. A polícia está investigando o caso e procura outros envolvidos no crime.

Apesar do impacto financeiro, não há relatos de prejuízos a pessoas físicas até o momento. A C&M afirmou que tomou todas as medidas de segurança necessárias, e o Banco Central destacou que a empresa não atua como terceirizada da instituição. A BMP está acompanhando de perto as investigações para identificar todos os responsáveis.

Assista ao vídeo - Polícia prende suspeito de facilitar o maior ataque hacker a bancos no Brasil

