Tragédia marca celebração do título do PSG em Paris

Comemoração do título do PSG deixa dois mortos e quase 200 feridos em Paris

A comemoração do título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões transformou-se em tragédia, com duas mortes e quase 200 feridos. Durante o fim de semana, a famosa avenida Champs-Élysées foi cenário de saques e incêndios em mais de 200 veículos. O Ministério do Interior reportou a prisão de cerca de 640 pessoas entre sábado e domingo.

O presidente francês Emmanuel Macron declarou que os confrontos foram inaceitáveis e prometeu punição aos responsáveis. A polícia de Paris negou falhas na segurança, mas admitiu não ter conseguido conter os saques e vandalismos. Para o desfile dos campeões no domingo, medidas de segurança foram intensificadas e o público foi limitado a 100 mil pessoas. A celebração se encerrou no estádio do PSG, com a presença de Macron.

