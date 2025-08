TRE de Roraima suspende investigação sobre presidente da CBF Polícia Federal investigava suspeita de compra de votos nas eleições de 2024 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 01h58 (Atualizado em 02/08/2025 - 01h58 ) twitter

TRE-RR suspende a investigação contra o presidente da CBF Samir Xaud

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima decidiu suspender a investigação contra o presidente da CBF, Samir Xaud, que estava sob suspeita de compra de votos nas eleições de 2024. Na sede da confederação no Rio de Janeiro, a Polícia Federal realizou mandados de busca e apreensão como parte da operação.

A suspensão do inquérito ocorreu após a defesa de Samir Xaud apresentar um recurso ao tribunal. Em nota oficial, Xaud reafirmou seu compromisso com a honestidade e o desenvolvimento do futebol brasileiro.

