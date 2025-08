Enviado especial dos EUA visita Gaza para inspecionar distribuição de alimentos

Um enviado especial dos Estados Unidos visitou Gaza nesta sexta-feira (1º) para inspecionar a distribuição de alimentos. A região recebeu novos lotes de ajuda humanitária lançada por aviões. Mais de 36 toneladas de suprimentos enviados pela Alemanha, França, Espanha e países do Oriente Médio foram lançadas. Donald Trump disse que os Estados Unidos querem que a população civil de Gaza seja alimentada e que trabalha para um plano eficaz. O grupo terrorista Hamas voltou a divulgar vídeos de reféns. A exibição das imagens não foi autorizada pelos familiares, que descreveram a sensação de horror ao ver as cenas.



