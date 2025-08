Congresso de El Salvador aprova reforma que autoriza reeleição do presidente por tempo indeterminado

O Congresso de El Salvador aprovou uma reforma constitucional que autoriza a reeleição do presidente por tempo indeterminado. A mudança foi proposta pelo partido de Nayib Bukele, que tem maioria no parlamento. O texto foi aprovado por 57 votos a favor e somente três contra. A reforma também amplia o mandato presidencial de cinco para seis anos e acaba com o segundo turno nas eleições. O presidente Bukele, no poder desde 2019, está autorizado a disputar novos mandatos.



