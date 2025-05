Troca no Ministério da Previdência leva PDT a romper com governo Ministério Público exige devolução rápida de valores descontados ilegalmente de segurados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h37 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h37 ) twitter

Troca no Ministério da Previdência faz bancada do PDT deixar base de apoio ao governo na Câmara

A substituição no comando do Ministério da Previdência fez com que a bancada do PDT na Câmara se afastasse da base de apoio ao governo Lula. Simultaneamente, o Ministério Público solicitou ao Tribunal de Contas da União que sejam restituídos urgentemente os valores descontados ilegalmente de aposentados e pensionistas.

O Ministério Público pediu que o INSS adote medidas em até 15 dias para devolver os valores aos beneficiários, especificando a origem dos recursos. Segundo Gilberto Waller Jr., novo presidente do INSS, uma proposta de ressarcimento será apresentada na próxima semana, ainda sem data definida para a devolução, que ocorrerá junto ao pagamento dos benefícios.

Os recursos virão prioritariamente de bens e imóveis apreendidos de associações e dirigentes envolvidos em fraudes. O governo também busca outras fontes no orçamento público. Durante uma operação da Polícia Federal, anotações sobre divisão de propina foram encontradas no escritório de Antônio Carlos Camilo Antunes, associado a uma das entidades investigadas; sua defesa nega as acusações.

Além disso, presidido pelo ex-ministro Carlos Lupi, o PDT anunciou que seus deputados adotarão uma postura independente devido à falta de reciprocidade do governo. Wolney Queiroz, novo ministro da Previdência, foi convocado pela Comissão de Transparência do Senado. A oposição planeja protocolar um pedido para criar uma comissão de investigação envolvendo senadores e deputados.

