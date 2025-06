Trump considera ação militar contra o Irã Presidente dos EUA aborda a questão nuclear iraniana e a possibilidade de intervenção JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 00h57 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h57 ) twitter

Donald Trump não descarta possível ataque ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que não descarta uma ação militar contra o Irã para impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo país. Ele afirmou que o Irã deveria ter negociado antes para evitar mortes e destruição. Trump também mencionou que ainda não tomou uma decisão sobre o envolvimento militar dos EUA no conflito entre Irã e Israel.

Os Estados Unidos têm aumentado sua presença militar no Oriente Médio para conter o programa nuclear iraniano. Trump ressaltou que os americanos possuem as melhores armas do mundo. Ele também mencionou tentativas de contato por parte dos iranianos na Casa Branca, desmentidas pelo vice-ministro de Relações Exteriores do Irã.

Além das questões de segurança, Trump criticou o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O banco central americano manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5% ao ano. Trump sugeriu que poderia fazer um trabalho superior se estivesse à frente do Fed.

