Trump discute ofensiva contra Irã com Netanyahu

Trump e primeiro-ministro de Israel conversam por telefone sobre ofensiva contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã deve aceitar um acordo nuclear para evitar consequências graves. Em conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump discutiu a ofensiva militar contra o Irã. Após o ataque, Trump afirmou que futuras ações serão mais intensas e que o Irã deve agir antes que seja tarde.

Durante as negociações sobre o programa nuclear iraniano, Trump alertou que um ataque poderia ser devastador. O acordo em discussão propõe maior controle das instalações nucleares iranianas em troca de alívio das sanções econômicas americanas. Trump havia dado um ultimato de 60 dias para o Irã chegar a um consenso, mas ainda oferece uma oportunidade para um novo acordo.

Após o ataque, Trump participou de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca. O secretário de Estado dos EUA afirmou que os Estados Unidos não participaram dos ataques e que a prioridade é proteger as forças americanas no Oriente Médio. Os EUA estão reposicionando estruturas militares na região, incluindo um navio de guerra com capacidade de defesa contra mísseis balísticos. Recentemente, Trump ordenou a retirada de funcionários americanos de países próximos ao Irã, citando riscos à segurança.

Assista ao vídeo - Trump e primeiro-ministro de Israel conversam por telefone sobre ofensiva contra o Irã

