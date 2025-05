Ucrânia realiza ataque aéreo com drones em Moscou Incursão antecede comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h49 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h49 ) twitter

Ucrânia faz ataque aéreo contra a Rússia, incluindo a capital Moscou

A Ucrânia lançou um ataque aéreo contra a Rússia, incluindo a capital Moscou, utilizando mais de 100 drones. Como resultado, quatro aeroportos foram fechados. Este foi o segundo dia consecutivo de ataques à cidade, que se prepara para as celebrações pelo fim da Segunda Guerra Mundial com a presença de líderes internacionais, incluindo o presidente Lula.

Na Ucrânia, um bombardeio russo causou um incêndio em um supermercado em Kharkiv. No mesmo dia, ocorreu a quinta troca de prisioneiros deste ano entre Ucrânia e Rússia, com cerca de 200 militares libertados por ambas as partes.

