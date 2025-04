União Europeia busca acordo com EUA em meio a tensões tarifárias Impactos das tarifas americanas afetam mercados globais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 00h13 (Atualizado em 08/04/2025 - 00h13 ) twitter

'Tarifaço': presidente da UE diz que bloco está aberto para negociar; bolsas despencam na Ásia

A presidente da União Europeia indicou disposição para negociar com os Estados Unidos, sugerindo a possibilidade de eliminar taxas sobre produtos industriais exportados. Essa postura surge após os EUA anunciarem novas tarifas sobre produtos europeus. As bolsas europeias registraram quedas significativas, com desvalorização expressiva no Reino Unido.

Na Ásia, os mercados de ações também sofreram grandes perdas. A bolsa de Tóquio teve um declínio significativo, enquanto as bolsas na Coreia do Sul, Taiwan e China também registraram quedas acentuadas. O índice de Hong Kong apresentou a maior desvalorização, levando ao acionamento de mecanismos de proteção em Taiwan e Japão. A China declarou que não cederá às novas ameaças tarifárias dos EUA.

